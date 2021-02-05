Вашингтон, , 17:27 — REGNUM В США за последние сутки зафиксировано около 120 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, скончались ещё почти 4,5 тысячи пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 5 февраля Университет Джонса Хопкинса.

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Согласно его оценкам, за весь период с начала пандемии на территории Соединённых Штатов выявлен уже 26 680 261 заболевший, подтверждено 455 875 летальных случаев.

По данным Всемирной организации здравоохранения, США продолжают занимают первое место среди всех стран мира по распространению коронавируса и смертности от заболевания.