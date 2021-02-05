Тюмень, , 17:27 — REGNUM В Тюменской области отменили часть ограничений, введённых в связи с ситуацией по коронавирусу. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Разрешается посещение несовершеннолетними торгово-развлекательных центров без сопровождения взрослых.

Бани, сауны, СПА-центры могут принимать посетителей после 23:00.

Разрешено проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях при заполняемости зала не более 50% от общего количества мест для зрителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области с 5 февраля 2021 года медучреждения начнут проводить профилактические осмотры и возобновят оказание плановой медицинской помощи. Предприятия общепита, за исключением дискотек, танцплощадок и ночных клубов, могут работать после 23 часов.

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