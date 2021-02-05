Рязань, , 18:03 — REGNUM Виновной в мошенничестве признана бывшая старшая медицинская сестра одного из медицинских исследовательских центров Рязанской области. Женщина требовала в знак «благодарности» деньги с коллег, присвоив себе более 600 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Медсестра рассказала подчинённым, что якобы по её предложению сотрудникам центра увеличили зарплату. В знак «благодарности» она потребовала у коллег ежемесячно передавать ей часть денег. С 2016 года по июнь 2019 года женщина незаконно получила 615 тысяч рублей. Кроме того, с апреля 2018 года по май 2019 года она вносила в табели учёта использования рабочего времени ложные сведения о своей работе в ночные смены, за что получила прибавку к зарплате в размере 48 тысяч рублей.

Суд приговори злоумышленницу к двум годам и 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев. Иски потерпевших о возмещении вреда удовлетворены в полном объёме.