Белград, , 17:34 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 11 854 проведённых ПЦР-тестов, выявили 1968 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 14 человек скончались. Число привитых от коронавируса составило 516 650 человек. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 5 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 404 668, а количество смертельных случаев выросло до 4099 человек.

Учитывая, что каждая из вакцин требует введения двух доз с разным интервалом, требуется повторная вакцинация, которая в Сербии начинается с 9 февраля.

Напомним, что раннее, 4 февраля, в Сербии было подтверждено 1863 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 14 смертельных случаев.