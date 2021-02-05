Астрахань, , 17:14 — REGNUM Астраханская область 4 февраля получила еще 12 тыс. 600 доз вакцины «Спутник-V». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, по договоренности губернатора Игоря Бабушкина с Минздравом РФ поставки препарата идут каждую неделю.

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На вакцинацию записались уже более шести тысяч жителей региона.

Прививки сделали более девяти тысяч человек, из них 761 человек прошёл уже оба этапа вакцинации.

В области работает 24 пункта вакцинации. К госучреждениям присоединились Астраханская клиническая больница ФМБА России и Медико-санитарная часть МВД России по Астраханской области. Записаться на прививку можно через портал госуслуг, в медучреждениях и через колл-центр.