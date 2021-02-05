Подгорица, , 17:12 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1810 проведённых ПЦР-тестов, выявили 535 новых случаев коронавирусной инфекции, еще 5 человек скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 5 февраля.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 5 скончавшихся от коронавируса самому старшему был 81 год, а самому младшему — 75 лет.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 64 168, а количество скончавшихся составляет 831 человека с начала 2020 года.

Напомним, что раннее 5 февраля в Черногории было подтверждено 515 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 1 смертельный случай.