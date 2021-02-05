Москва, , 17:05 — REGNUM В 2022 году ожидается завершение в Москве «сложнейшей стройки», сообщил 5 февраля мэр города Сергей Собянин.

Глава столицы осмотрел ход строительства Северо-Восточной хорды. Он отметил, что дорожный проект является одним из крупнейших в городской истории.

По словам Собянина, остается ключевой объект — это соединение Дмитровского и Ярославского шоссе и развязка на пересечении проспекта Мира, переходящего в Ярославское шоссе, и Северо-Восточной хорды, представляющая собой огромное количество эстакад.

«Только здесь — на развязке — шесть эстакад. Работа гигантская, сложнейшая стройка. Надеюсь, что в 2022 году мы ее завершим и соединим разрозненные части Северо-Восточной хорды, и город получит первоклассную бессветофорную магистраль», — сказал мэр.

Он напомнил, что новая дорога проходит через 26 столичных районов и связывает трассу Москва — Санкт-Петербург с будущей дорогой в Казань.

Как сообщало ИА REGNUM, план по строительству дорожного полотна в Москве может быть перевыполнен в 2021 году. За год в городе планируется ввести в эксплуатацию 72 км дорог. Основная их часть придется на участки Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды.