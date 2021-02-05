Оренбург, , 17:01 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой найти возможность оказать помощь в сохранении здания, где в 1955—1957 годы учился первый в мире лётчик-космонавт Юрий Гагарин. В спецрепортаже об Оренбургом училище, его легендарных выпускниках и плачевном состоянии объекта культурного наследия федерального значения вышел в рамках программы «Большой космос».

Часть исторического здания на ул. Советская Наталья Хомутова ©

Вице-губернатор, руководитель аппарата правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин заявил, что большая часть здания сохранится для размещения музея и мемориальной композиции, посвященной космосу и вкладу оренбуржцев в развитие авиации и космонавтики. Со своей стороны Роскосмосом сообщил, что готов оказать административную и информационную поддержу в ситуации по сохранению исторического здания.

Между тем для сохранения здания необходимы серьезные финансы. Ранее речь шла о двух млрд рублей. Такой объём для области является неподъемным. Надежда только на федеральное финансирование.

Напомним, здание бывшего высшего авиационного училища долгие годы находится в аварийном состоянии. В 2016 году в заброшенной части дома произошел крупный пожар, который усугубил положение памятника архитектуры (Дом построен в 1871—1874 годах в историческом ядре города и является первым пятиэтажным зданием в Оренбуржье).

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В 2017 году часть, находящуюся в федеральной собственности, передали на баланс Оренбургской области. В 2020 году 13 расселённых квартир по решению горсовета передали также в собственность области. В 2019—2020 годах в здании проводились противоаварийные работы и консервация. Однако в удовлетворительном состоянии остается только та часть дома, которая находится на ул. Советская. Остальные площади в запустении и выглядят плачевно.

В конце 2019 года в области в качестве варианта заговорили о размещении гостиницы в историческом доме. Однако для его воплощения необходим инвестор. О гостиничном бизнесе вновь возникли разговоры и в 2020 году. Оренбургская общественность неоднозначно оценила такое проект. Местный блогер обратился к Илону Маску с просьбой поучаствовать в восстановлении здания, где ранее учился первый космонавт Земли, и не допустить варварского уничтожения или превращения в очередной странноприимный дом, сохранив историческую взаимосвязь с космонавтикой и подготовкой летчиков. Также было обращение и в адрес Дмитрия Рогозина. В 2019 году экс-губернатор Юрий Берг просил Валентину Матвиенко о помощи.

В конце 2020 года четыре оренбургских СМИ записали видеобращение к лидеру президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь Оренбургу спасти историческое здание. Однако вопрос на большой пресс-конференции не прозвучал.

Оренбуржцы надеются на то, что в год 60-летия полета первого человека в космос буду предприняты реальные действия по сохранению исторического здания.

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