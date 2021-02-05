Волгоград, , 16:57 — REGNUM Приговор в отношении двух сотрудников государственной инспекции по маломерным судам огласил Дзержинский районный суд Волгограда. Должностные лица обвинялись в превышении должностных полномочий и служебном подлоге в рамках дела о гибели 11 пассажиров при крушении катамарана на Волге в июне 2018 года, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в объединённой пресс-службе судов региона.

Установлено, что инспекторы ещё в 2017 году выявили многочисленные нарушения во время проведения технического освидетельствования базы для стоянки маломерных судов «Волжский ветер», деятельность которой осуществляло ООО «Пристань». На недостатки «закрыли глаза», а в 2018 году повторно разрешили эксплуатацию базы без фактического выезда на место стоянки. В апреле 2018 года от причала отошла моторная лодка, не отвечающая требованиям безопасной эксплуатации, опрокинулась и утонула, жизнь пяти человек успели своевременно спасти. В июне 2018 года с базы отчалил катамаран с 15 пассажирами, судоводитель которого в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с теплоходом. В результате аварии 10 человек и капитан маломерного суда скончались.

Суд приговорил инспекторов к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на три года. Одной из осуждённых отсрочено наказание до 31 января 2028 года в связи с достижения её ребёнком 14-летнего возраста.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Читайте ранее в этом сюжете: За гибель пассажиров катамарана в Волгограде будут судить инспекторов ГИМС