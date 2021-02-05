Посёлок Ферзиково, Калужская область, 5 февраля 2021, 16:55 — REGNUM ДНК вируса африканской чумы свиней была обнаружена по результатам лабораторных исследований у больной свиньи в личном подсобном хозяйстве Ферзиковского района. Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы заседания противоэпизоотической комиссии, прошедшее по инициативе Комитета ветеринарии при правительстве Калужской области.
На встрече заместитель регионального министра сельского хозяйства Геннадий Луценко призвал калужских свиноводов усилить контроль за соблюдением профилактики распространения африканской чумы свиней. В связи со вспышкой АЧС специалисты ветслужбы и органов местного самоуправления области проводят организационно-хозяйственную и санитарную работу в соответствии с действующим законодательством.
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года вирус АЧС был зарегистрирован у животных в личных и крестьянско-фермерских хозяйствах Барятинского, Мосальского и Спас-Деменского районов Калужской области.
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