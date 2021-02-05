Волгоград, , 16:53 — REGNUM В покушении на мошенничество в особо крупном размере подозревают 55-летнего риелтора из Волгограда, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета. Мужчина хотел «подзаработать» на сделке со своей знакомой 5,6 млн рублей.

По данным следствия, в 2018 году к риелтору обратилась знакомая с просьбой помочь продать земельный участок. Покупателем стала коммерческая организация, готовая приобрести недвижимость за 28 миллионов рублей. Злоумышленник сказал клиентке, что что договор купли-продажи будет заключён только в том случае, если женщина после получения денег от покупателя передаст ему 5,6 млн рублей: пять миллионов якобы предназначались руководству фирмы в качестве коммерческого подкупа, 100 тысяч рублей — якобы помощнице риелтора, которая оказывает активное содействие в сделке, оставшиеся 500 тысяч — стоимость услуг мужчины.

Продавец согласилась с этими условиями, подписала агентский договор, но не успела заплатить — в дело вмешались оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Волгограду.

По местам жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъята компьютерная техника и документация, связанная с продажей дорогостоящего земельного участка.