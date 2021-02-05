Москва, , 16:32 — REGNUM На данный момент в России ведутся работы по созданию лекарства от коронавирунсой инфекции на основе антител. Об этом 5 февраля заявил вице-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Чехонин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лаборатория (сс) IAEA Imagebank

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Представитель РАН отметил, что на данный момент уже завершена стадия доклинических испытаний этого лекарства и ученые готовятся начать ограниченные клинические исследования. О том, насколько эффективным может быть данный препарат, говорит тот факт, что лекарством на основе антител бывшего президента США Дональда Трампа удалось вылечить от COVID-19 всего за три дня, подчеркнул ученый.

«Аналогичные работы проводятся у нас на нескольких площадках, наиболее продвинутым является опыт Института биоорганической химии им. Овчинникова и Шемякина РАН», — сказал Чехонин.

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