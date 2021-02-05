Архангельск, , 16:06 — REGNUM Двое жителей Архангельской области заболели COVID-19 после прививки «Спутник V». Об этом на брифинге сообщила представитель Роспотребнадзора Елена Байдакова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По ее словам, случаи заболевания были выявлены после того, как пациенты прошли первый этап вакцинации.

«Оба не успели сделать вторую дозу вакцины, а наличие однократной вакцинации не дает стопроцентной защиты», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 февраля, в Архангельскую область поступило 15,7 тысяч доз вакцины от COVID-19. Прививку сделали уже более шести тысяч жителей региона.