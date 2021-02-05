Мадрид, , 16:05 — REGNUM Городской совет Мадрида принял решение об отмене городского карнавала из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщает испанский телеканал La Sexta.

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Мероприятия, ранее планировавшиеся на вторую половину февраля 2021 года, перенесены на год и состоятся во второй половине февраля 2022 года.

Карнавальные мероприятия также отменены в других муниципалитетах — Торрехон-де-Ардос, Альгете и Мостолес.

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