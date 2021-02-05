Загреб, , 16:09 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 5453 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 549 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 16 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 5 февраля.

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К аппаратам-ИВЛ подключен 106 пациент. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2974. В Хорватии 234 702 человека заразились коронавирусом с начала пандемии 25 февраля 2020 года, а общее число скончавшихся составляет 5122.

Напомним, 4 февраля в Хорватии было подтверждено 516 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 18 смертельных случаев.