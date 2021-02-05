Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM Бывшее здание Института оптики им. С. И. Вавилова на Васильевском острове в Петербурге превратилось в самое большое в историческом центре города общественное пространство.

Для проекта под названием «Вавилов Лофт» были переоборудованы дворы на Кадетской линии. Пространство состоит из нескольких корпусов, соединенных переходами и зонами отдыха.

Здесь будут зелёные зоны, бары, рестораны, террасы, творческие мастерские и шоурумы, а также коворкинги и офисы. Площадь самого кластера составляет 30 тыс. кв. метров, общая территория — 2 га.

Резидентам кластера обещают поддержку в случае усиления пандемии коронавируса. Кластер уже заселяется представителями малого бизнеса.

Развивать проект будет управляющая компания Bs Art Development Group, ранее она уже реализовала проекты «Флигель», «Третий Кластер», «Дом Культуры», «Мультиплейс 17/26» и «Голицын Лофт».

Институт оптики был построен по проекту архитектора «Ленпроекта» Евдокимова в 1946—1952 годах в стиле сталинского неоклассицизма. Центральную часть здания украшает ротонда, а фасад выделен портиком с полуколоннами тосканского ордера. В интерьере зала сохранились исторические ряды скамей, кафедра и балюстрадное ограждение лестниц.