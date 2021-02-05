Екатеринбург, , 16:20 — REGNUM Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение участника секты, убившего своего ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Гражданина освободили от уголовной ответственности. Убийца совершил преступления в состоянии невменяемости, посчитали в суде.

Сектант признан виновным в участии в НКО, посягающей на личность и права людей, истязании, умышленном нанесении ребёнку тяжкого вреда здоровью, убийстве малолетнего с особой жестокостью, неисполнении родительских обязанностей, а также по ч.1. ст. 325 («Похищение или повреждение документов»).

«В настоящее время в суде рассматриваются уголовные дела в отношении двух других фигурантов: женщин, 1971 и 1984 г.р.», — уточнили в управлении. Установлено, что гражданки страдают хроническим психическим расстройством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд уже направлял отца-убийцу вместе с лидером секты «Ученики Христа» в психиатрическую больницу на время ареста, пока расследовались уголовные дела.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге отправили в психбольницу религиозных сектантов