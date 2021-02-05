Москва, , 15:58 — REGNUM На востоке Москвы появится новый производственный комплекс, сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, комплекс построит «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» («ВИАМ») в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). На заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы, прошедшем 4 февраля, было принято решение предоставить без торгов земельный участок.

«Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов промпредприятиям, использующим их для возведения новых производств, — одна из ключевых мер поддержки столичной промышленности», — пояснил Ефимов.

По его словам, для нового производства будет предоставлен земельный участок площадью 0,86 га в районе Новокосино. На новом предприятии будут созданы 75 рабочих мест.