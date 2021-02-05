Элиста, , 15:51 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки подтверждено два летальных исхода среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 5 февраля.

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С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 264 пациента.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в ковидных госпиталях республики на лечении находятся 755 пациентов, состояние 27 человек остаётся тяжёлым.

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