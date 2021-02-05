Москва, , 16:15 — REGNUM Решение Российского военно-исторического общества (РВИО) обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить высказывания журналиста Александра Невзорова о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма, вызвало реакцию интернет-сообщества. Пользователи выразили своё мнение 5 февраля в социальной сети Facebook.

«Есть понятие «стыд», есть понятие «генетическая память», есть скорбь по погибшим в той Великой войне, есть подвиг нашего народа. А есть бывшие хорошие журналисты, у которых нет больше новых тем для хороших статей и репортажей, только танцы на костях», — поделилась Анна А.

Многие пользователи поддержали точку зрения представителей РВИО. Они уверены, что за такие высказывания журналиста необходимо привлечь к уголовной ответственности.

«Давно пора. Он уже много чего наговорил», — считает Татьяна Г.

Некоторые комментаторы отметили, что доля истины во мнении представителей РВИО есть и Невзоров действительно принижает вклад Космодемьянской в борьбу советского народа против нацистских преступников. Тем не менее, они пришли к мнению, что журналист, на самом деле, хотел лишь привлечь внимание к своей фигуре.

«Я думаю, что некий смысл в том, что высказывание Невзорова реабилитирует нацизм, есть, так как он своим высказыванием уменьшает роль подвига простой девушки, а нацисты мол «алягер ком алягер». Да и Невзоров уже давно выбрал для себя линию поведения, говорить то, что никто не говорит, лишь бы привлечь к себе внимание», — написала Victoria P.

Большинство комментаторов однозначно осудили высказывание Невзорова и выразили сожаление, что память о таком великом человеке, как Зоя Космодемьянская, пытаются запачкать потомки народа-победителя.

«Прости Зоя… Ты была и будешь в наших сердцах, навсегда нашей гордостью!», — пишет Александр Ц.

Напомним, 5 февраля РВИО обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить высказывания журналиста Александра Невзорова о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма.