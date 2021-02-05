Москва, , 15:49 — REGNUM Методы, используемые мошенниками для вытаскивания денег из кошельков добропорядочных граждан, постоянно совершенствуются. Причем, не только за счет социальной инженерии, но и за счет откровенной мимикрии под официальные сайты банков, театров, авиаагентств, туристических фирм и т. д, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Описанная ситуация с использованием поддельного сайта Банка России не нова, но интересна тем, что так откровенно и нагло мошенники не действовали давно.

Одно дело — подделать сайт какого-то кредитного учреждения и потом от его имени вытаскивать из граждан информацию, касающуюся их персональных банковских данных, и совсем другое дело — «косить» под сам Центробанк.

Вдвойне удивляет цинизм мошенников — ведь они обещают помощь тем, кто действительно пострадал от пандемии коронавируса. Впрочем, на счет наличия совести у жуликов вообще есть большие сомнения.

Граждане же попадаются не только на удочку красивого сайта и грамотной социальной инженерии, но и из-за собственной жадности. Услышав, что «на халяву» предлагают приличную сумму денег, многие настолько теряют голову, что даже не задумываются о том, чтобы проверить отправителя заманчивого предложения.

Именно страх (зачастую клиентов запугивают тем, что по их банковскому счету совершена или может быть совершена кража и надо срочно сообщить номер карты и CVC-код) и жадность чаще всего губят наивных граждан и играют на руку мошенникам.

Совет, как не попасть на удочку жуликов, достаточно прост — если вас пытаются запугать, звоня по телефону по поводу взлома вашего счета в банке, или, наоборот, посулить некий «пряник», не спешите сообщать свои персональные данные.

Вы всегда можете сами перезвонить в соответствующее учреждение (в банк, выпустивший вашу пластиковую карту, или в МФЦ — как в случае обещанных денежных выплат пострадавшим) и удостовериться, действительно ли все так, как вам сказали.

Более того, даже если по вашему банковскому счету, действительно, была совершена попытка взлома, банк ни за что не станет требовать от вас сообщить номер карты», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЦБ РФ предупредили, что появился новый вид интернет-мошенничества, рассчитанный на передачу данных с банковской карты на вредоносный сайт.

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