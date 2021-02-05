Норильск, Красноярский край, , 15:46 — REGNUM Публичное акционерное обществол «ГМК «Норильский никель» после решения Арбитражного суда Красноярского края о взыскании с дочерней структуры компании ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» («НТЭК») 146,2 млрд рублей в качестве возмещения ущерба из-за разлива 21 тыс. тонн дизельного топлива с территории ТЭЦ №3, намерено внимательно изучить постановление суда, как только будет получен его полный текст. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба «Норникеля».

В компании напомнили, что данное решение вступит в законную силу через месяц после полного оглашения, если оно не будет обжаловано. В «Норникеле» не уточнили, будут ли они обжаловать решение, но заявили, что дождутся полного текста постановления.

Напомним, что масштабный розлив дизельного топлива из резервуара на территории ТЭЦ №3, которая принадлежит компании НТЭК, произошел 29 мая 2020 года. Тогда из резервуара вылилось более 21 тыс. тонн солярки.

Росприроднадзор объявил, что сумма ущерба окружающей среде от разлива такого объема топлива составила 148 млрд рублей. «Норникель» с такой суммой не согласился, и оценил ущерб в 21,4 млрд рублей. Арбитражный суд Красноярского края, однако, встал на сторону Росприроднадзора и постановил взыскать с компапнии 146 млрд 177 млн рублей ($1,9 млрд по текущему курсу).