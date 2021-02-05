Элиста, , 15:46 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки подтверждено 72 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 5 февраля. Это на один случай меньше, чем днём ранее.

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За сутки в ковидные госпитали поступили ещё восемь пациентов. Всего на лечении находятся 755 человек, из них 165 жителей республики остаются в стационарах для долечивания. Состояние 27 пациентов с COVID-19 врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдает 4 тыс. 141 житель Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 17 тыс. 856 случаев заражения коронавирусом. Победу над COVID-19 рдержал 16 тыс. 331 пациент.

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