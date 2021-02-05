Сеул, , 15:51 — REGNUM В период с 29 января по 4 февраля в Южной Корее зафиксировали 25 случаев заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа H5N8 среди диких птиц. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства окружающей среды и министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

По их словам, с октября 2020 года в стране зафиксировано 142 очага птичьего гриппа среди диких птиц.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в провинции Кёнгидо, где выявлено 34 очага инфекции, в провинции Кёнсан-Намдо (20 очагов), провинции Чолла-Путо (13 очагов), провинциях Чхунчхон-Намдо и Чолла-Намдо (по 11 очагов).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее выявили 85 очагов высокопатогенного штамма птичьего гриппа среди домашней птицы. Уничтожено порядка 25,4 млн пернатых.

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