Белгород, 5 февраля 2021, 16:08 — REGNUM Новая партия вакцины от COVID-19 поступила 5 февраля в Белгородскую область. До конца рабочего дня «Спутник V» распределят по муниципалитетам. Об этом на своей странице в социальной сети написал врио губернатора Вячеслав Гладков.
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В Белгородскую область поступило 11 тыс. 340 доз вакцины. До 18:00 их распределят по всем районам Белгородской области. Врио главы региона уточнил, что подошла и его очередь иммунизации — 8 февраля он отправится в прививочный пункт.
В Белгородской области открыто уже 57 площадок для вакцинации от COVID-19