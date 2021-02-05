Белгород, , 16:08 — REGNUM Новая партия вакцины от COVID-19 поступила 5 февраля в Белгородскую область. До конца рабочего дня «Спутник V» распределят по муниципалитетам. Об этом на своей странице в социальной сети написал врио губернатора Вячеслав Гладков.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») Дарья Драй © ИА REGNUM

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В Белгородскую область поступило 11 тыс. 340 доз вакцины. До 18:00 их распределят по всем районам Белгородской области. Врио главы региона уточнил, что подошла и его очередь иммунизации — 8 февраля он отправится в прививочный пункт.

«Чуть больше двух недель назад на сайте департамента здравоохранения я записался на вакцинацию, подошла моя очередь. В понедельник вместе с семьей идем делать прививку. Считаю, что вакцинация является нашим главным оружием в борьбе с коронавирусом». Спасибо всем за обратную связь, стараемся оперативно реагировать на все вопросы. Со своей стороны, тоже буду регулярно делиться с вами ощущениями после вакцинации», — написал врио губернатора.

В Белгородской области открыто уже 57 площадок для вакцинации от COVID-19