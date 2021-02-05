Архангельск, 5 февраля 2021, 15:39 — REGNUM В Архангельской области с начала пандемии от COVID-19 скончались 679 человек. Об этом на брифинге сообщила замминистра здравоохранения региона Татьяна Русинова, передает корреспондент ИА REGNUM.
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По ее словам, всего региональная комиссия по разбору летальных случаев рассмотрела 969 пакетов документов.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области было выявлено 237 случаев COVID-19.