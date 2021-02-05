Москва, , 15:38 — REGNUM На последние несколько недель число пациентов, находящися под наблюдением из-за COVID-19, снизилось более чем на 30%. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Врач в защитном костюме Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось в общей сложности более чем на 30%», — сказал Мурашко.

Несмотря на это, он подчеркнул, что цифра всё ещё остается высокой — «почти 800 тысяч человек».

Мурашко добавил, что коронавирус в России отступает. Министр отметил, что в стране наблюдается позитивный эффект от массовой вакцинации от COVID-19.