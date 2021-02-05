Москва, , 15:35 — REGNUM В январе 2021 года в Москве наблюдается повышенный спрос на товары и технику для дома, сообщил 5 февраля глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, в январе жители Москвы активно совершали крупные покупки. Так, оборот торговли компьютерами и цифровой техникой в Москве составил 7,3 млрд рублей, что на 28% больше, чем в январе 2020 года.

«Обороты торговли бытовой электроникой, мебелью, осветительными приборами выросли на 68% до 31 млрд рублей», — сказал Пуртов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве общий оборот предприятий сферы торговли и услуг в январе 2021 года составил 894 млрд рублей.