Белград, , 15:39 — REGNUM К трем годам лишения свободы приговорил бывшего начальника Генерального штаба вооружённых сил (ВС) Сербии Момчило Перишича Высший суд Белграда за шпионаж в пользу США. Об этом 5 февраля сообщает агентство Tanjug.

«Сегодня Высокий суд Белграда приговорил бывшего начальника Генштаба, генерала Момчило Перишича в отставке к трем годам тюремного заключения за шпионаж, то есть за утечку секретной информации сотруднику посольства США в Белграде Джону Нейбору», — говорится в сообщении.

Также, помимо Перишича, еще два фигуранта данного дела получили по полтора года тюремного заключения. В то же время, сам осужденный экс-начальник ВС Сербии не согласился с приговором и заявил, что собирается оспорить такое решение суда.

Отметим, в 2013 году Гаагский трибунал отменил приговор о лишении свободы на 27 лет экс-главе югославского и сербского генштаба Момчило Перишичу.