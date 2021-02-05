Уфа, , 15:46 — REGNUM Прекращения работы небезопасных реабилитационных центров для наркозависимых и пансионатов для престарелых людей добиваются сотрудники прокуратуры в Башкирии. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Сообщается, что в Башкирии сотрудники прокуратуры продолжают проверять соблюдение законодательства в организациях с круглосуточным пребыванием людей.

В результате проверок было установлено, что частные лица в Ишимбайском, Уфимском, Архангельском районах, а также Калининском районе Уфы взяли в аренду помещения, в которых оказывают услуги по уходу и содержанию инвалидов и престарелых граждан, а также по адаптации людей с наркотической и алкогольной зависимостью.

Правоохранители установили, что в этих учреждениях на момент проверки находилось 55 человек. При этом помещения не соответствовали требованиям санитарно-эпидемиологических норм и пожарной безопасности. В связи с этим виновные лица были оштрафованы на крупные суммы.

Помимо этого, сотрудники прокуратуры через суд потребовали запретить работу данных учреждений.

«По требованию прокуроров судами в обеспечительных целях наложен запрет на эксплуатацию зданий до принятия судебного решения», — говорится в сообщении ведомства.

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