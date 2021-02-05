Москва, , 15:43 — REGNUM Верховный суд Нидерландов до конца 2021 года может вынести решение по жалобе России о выплате $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом сообщает 5 февраля пресс-служба Министерства юстиции РФ.

«Решение Верховного суда Нидерландов по кассационной жалобе Российской Федерации может быть вынесено до конца 2021 года», — говорится в сообщении.

5 февраля в Верховном суде Нидерландов в Гааге прошли очные слушания по кассационной жалобе России. Российская сторона оспорила постановление Апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года, который оставил в силе решение от 2014 года о выплате бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд.

В Минюсте отметили, что адвокаты РФ изложили на слушаниях основные аргументы о допущенных арбитражем изъянах, которые проигнорировала апелляционная инстанция. Они касаются отсутствия ратификации Россией Договора к Энергетической Хартии (ДЭХ), вывода денег из страны под видом «инвестиций», толкований права в ЕС.

Уполномоченный РФ при Европейском Суде по правам человека — заместитель министра юстиции Михаил Гальперин в своём выступлении напомнил, что Европейский Суд по правам человека еще в 2011 году не стал признавать дело «ЮКОСа» политически мотивированным.

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