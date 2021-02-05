Екатеринбург, , 15:42 — REGNUM В Свердловской области скончались от COVID-19 ещё 15 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, в прошлые сутки (4 февраля 2021 года) в области подтвердили 14 летальных случаев новой коронавирусной инфекции.

Теперь в регионе подтверждено 2108 смертей от COVID-19. В России умерли с начала пандемии уже 75 732 пациента, заболевшие данной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 72,1 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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