Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM Власти Ленинградской области сняли очередные ограничения в «красной» зоне, то есть районах с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу. Там увеличили количество участников коллективных и семейных мероприятий. В остальных зонах эти ограничения уже были сняты полностью. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Так, свадьбы, банкеты, дни рождения, поминки и другие семейные мероприятия в районах, попавших в «красную» зону из-за распространения коронавирусной инфекции, могут посещать до 27 человек одновременно.

«Для районов «желтой» и «зеленой» зон ограничение по числу участников таких мероприятий снято, — отметили в пресс-службе. — Маски остаются обязательными для всех зон».

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Напомним, ранее региональные власти сообщили, что полностью отменяют все коронавирусные ограничения в районах так называемой «зелёной» зоны. А в «жёлтой» и «красной» зонах введены существенные послабления для работы предприятий общественного питания, музеев, кинотеатров и спортивных центров.

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Напомним, в первой («красной») зоне находятся Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тихвинский, Киришский, Сланцевский и Подпорожский районы. Во второй («желтой») зоне — Бокситогорский, Кировский, Ломоносовский, Лодейнопольский, Лужский, Приозерский, Тосненский районы и город Сосновый Бор. А в третьей («зеленой») зоне — Волховский, Волосовский и Кингисеппский районы.

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