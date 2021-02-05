Москва, , 15:28 — REGNUM В Москве общий оборот предприятий сферы торговли и услуг в январе 2021 года составил 894 млрд рублей, сообщил 5 февраля вице-мэр города Владимир Ефимов.

По его словам, по сравнению с январём 2020 года рост составил 11,2%.

«По сравнению с январем 2020 года оборот московской торговли увеличился на 21,2%, сферы услуг — включая услуги населению, финансовые, страховые услуги, услуги связи — на 3,9%», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что наибольшие рост произошёл в сфере торговли непродовольственными товарами — на 36%.