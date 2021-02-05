Ярославль, , 15:26 — REGNUM В Ярославской области вакцинацию от коронавируса прошли 18 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Вакцинация Yarregion.ru

Всего в области 1,2 млн жителей. Таким образом прививку получили 1,5% всего населения региона.

«Первый этап прошло уже более 18 тысяч человек. Считаю это важным успехом — делаем все, чтобы как можно быстрее выработать коллективный иммунитет и вернуться к нормальной жизни. Сегодня в регион поступило еще 10 080 доз Спутника V. Распределим вакцину между всеми муниципальными районами и доставим препарат в медицинские организации региона», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Интересно, что в соседней Костромской области темпы вакцинации точно такие же. Там по состоянию на 4 февраля привились 9500 человек при населении в 633 тысячи, что составляет также 1,5% населения.

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