Ярославль, 5 февраля 2021, 15:26 — REGNUM В Ярославской области вакцинацию от коронавируса прошли 18 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.
Всего в области 1,2 млн жителей. Таким образом прививку получили 1,5% всего населения региона.
Интересно, что в соседней Костромской области темпы вакцинации точно такие же. Там по состоянию на 4 февраля привились 9500 человек при населении в 633 тысячи, что составляет также 1,5% населения.
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