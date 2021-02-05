Элиста, , 15:24 — REGNUM Бывший советник по строительству и городскому хозяйству администрации Элисты предстанет перед судом по обвинению в хищении 10 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Республики Калмыкия.

Чиновница попала под следствие после ремонта автодороги по улице имени Ленина. В 2017 году, возглавляя управление городского хозяйства и административно-технического контроля мэрии, она вместе с заинтересованным лицом исключила часть необходимых видов работ и необоснованно включила в локальную смету перевозку грузов самосвалами по завышенной стоимости. При этом работы выполнены не были. Бюджету Элисты был причинён ущерб, превышающий 10 млн рублей.

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями направлено в суд.

В июне 2020 года чиновнице был вынесен приговор за совершение аналогичного преступления.