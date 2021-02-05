Москва, , 15:23 — REGNUM В промышленных зонах Москвы до конца 2021 года будет построено около 4,1 млн кв. метров недвижимости, сообщил 5 февраля вице-мэр города Андрей Бочкарёв.

«Всего в 2021 году на территории промзон мы планируем ввести в эксплуатацию 71 объект общей площадью 4,1 млн кв. метров, в том числе 1,8 млн «квадратов» жилья», — приводит его слова портал Стройкомплекса Москвы.

Бочкарёв отметил, что два объекта недвижимости с общей площадью свыше 150 тыс. кв. метров уже ввели в эксплуатацию. По его словам, планируется реорганизовать 70% территорий бывших промышленных площадок.

Наиболее масштабная застройка будет вестись на территориях бывших промпредприятий «ЗИЛ» и «Серп и Молот». Также заммэра отметил ещё несколько промышленных зон и проект «Большой Сити».