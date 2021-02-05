Москва, , 15:21 — REGNUM В Госдуме поддержали обращение Российского военно-исторического общества в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывание радиоведущего Александра Невзорова о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской, эксперты увидели признаки реабилитации нацизма, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

«Демарш, не просто ставит на одну доску палачей и героев, а меняет их местами. Ведь это не фашистские захватчики, а патриоты, оказывается, обрекали на смерть «несчастных русских крестьян». Чтобы на такое отреагировать должным образом, новые нормы не нужны. У нас есть пункт 2 статьи 354.1. УК РФ «Реабилитация нацизма», по которому можно сесть на пять лет. Самое время его применить», — заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

При этом парламентарий видит закономерность в том, что именно подвиг Зои Космодемьянской вызывает патологическую ненависть либеральных русофобов.

«Самопожертвование, верность родине — эти вещи недоступны пониманию этой публики, что обнажает их ущербность и страшно бесит», — рассуждает депутат Госдумы.

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