Иваново, 5 февраля 2021, 15:57 — REGNUM Первая партия нового медицинского транспорта в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения поступила в Ивановскую область. Для врачей и фельдшеров приобрели 25 автомобилей, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе правительства региона.
По квоте Министерства промышленности и торговли России для ивановских врачей выделены восемь автомобилей «Лада Гранта», 11 машин «Нива», шесть единиц «УАЗ Патриот». Новый транспорт направят центральные районные больницы девяти муниципалитетов.
Всего в 2021 году в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения для ивановских врачей приобретут 90 машин, из которых 74 заменят устаревший транспорт.