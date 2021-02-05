Иваново, , 15:57 — REGNUM Первая партия нового медицинского транспорта в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения поступила в Ивановскую область. Для врачей и фельдшеров приобрели 25 автомобилей, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе правительства региона.

По квоте Министерства промышленности и торговли России для ивановских врачей выделены восемь автомобилей «Лада Гранта», 11 машин «Нива», шесть единиц «УАЗ Патриот». Новый транспорт направят центральные районные больницы девяти муниципалитетов.

«Автопарк в больницах централизованно более 15 лет не менялся. Периодически закупались машины, но изношенность большая. Автопарк — это возможность быстро приехать врачу, фельдшеру, привезти медикаменты», — подчеркнул директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

Всего в 2021 году в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения для ивановских врачей приобретут 90 машин, из которых 74 заменят устаревший транспорт.