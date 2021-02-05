Москва, , 15:08 — REGNUM Основной период проведения ОГЭ для девятиклассников в России пройдёт с 24 мая по 2 июля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора со ссылкой на проект расписания.

«Проектом расписания ГИА-9 предусмотрены два периода проведения экзаменов: основной (24 мая — 2 июля) и дополнительный (3−17 сентября)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ОГЭ и ГВЭ в 2021 году пройдут только по математике и русскому языку. Экзаменов по предметам на выбор для девятиклассников в 2021 году не запланировано.