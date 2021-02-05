Посёлок Стрельна, Санкт-Петербург, , 15:20 — REGNUM Готический колодец в Орловском парке Стрельны под Петербургом собираются восстановить в 2021 году. Об этом 5 февраля сообщили в комитете по охране памятников (КГИОП).

Колодец входит в состав объекта культурного наследия федерального значения — дачи графа Орлова. На его реставрацию по программе КГИОП в этом году из бюджета города направят почти 14 млн рублей.

Будут отреставрированы надземные и подземные элементы колодца с максимально возможным сохранением подлинных исторических конструкций и восполнением утрат. Работы будут проведены на основании иконографических материалов и натурных исследований.

Дача графа Алексея Орлова, приближенного императора Николая I, считалась одной из самых красивых в окрестностях Петербурга. Дворец и парк в модном в то время неоготическом стиле были созданы в 1830-х годах. Во время Великой отечественной войны на территории дачи уцелели только колодец и башня-руина.

В 1950-е был восстановлен домик привратника и готические ворота, возобновлена планировка парка. В 2015—2017 годах также по программе КГИОП была проведена реставрация башни-руины. Общий объем финансирования работ за счёт средств бюджета города составил 17,3 млн рублей.