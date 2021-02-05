Киев, , 15:08 — REGNUM На Украине граждан будут вакцинировать от коронавируса «минимум тремя-четырьмя различными вакцинами», заявил в Раде сегодня, 5 февраля, министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник отметил, что вакцинация начинается уже с февраля, первые вакцины будут производства компании Pfizer.

«Pfizer — это не единственная вакцина, которой мы будем вакцинировать наших граждан. Все вакцины будут безопасны, все вакцины будут такие, которые прошли соответствующую регистрацию, полностью по мировым стандартам», — отметил министр.

Он заявил, что «в ближайшие дни» Киев ожидает получения подтверждения по другим контрактам — «также с поставкой, начиная с февраля этого года».

Вместе с тем, Степанов не уточнил, с кем конкретно будут заключены соответствующие контракты.

«Бесплатный доступ к вакцине будет сделан для всех без исключения и до конца 2021 года мы хотим завершить всю кампанию вакцинации», — резюмировал министр.

ИА REGNUM напоминает, что накануне вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграцииОльга Стефанишина заявила, что несколько стран ЕС согласились перепродать Украине излишки вакцины от коронавируса.

В конце декабря 2020 года украинские власти объявили о контракте на поставку около 2 млн доз вакцины китайской компании Sinovac.