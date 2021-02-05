Кемерово, , 15:05 — REGNUM Основной задачей для медицинских организаций Кемеровской области сегодня является вакцинация населения от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения региона Михаил Малин.

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«30 700 доз вакцины в Кузбассе уже в работе, 94% от этой вакцины нами израсходовано. И 40% пациентов составляют пациенты старше 60 лет, что является одной из приоритетных задач вакцинации, — уточнил Малин. — Сегодня с мобильными бригадами вместе у нас работает 111 пунктов вакцинации, средняя нагрузка на один пункт составляет порядка 100 человек. В двух крупных торговых центрах Кемерова и Новокузнецка также работают пункты вакцинации. Это торговые центры «Лапландия» (Кемерово) и «Сити — Молл» (Новокузнецк). Мы планируем, что первый день работы начнём с 12:00, в последующие дни будем ориентироваться на поток людей, которые будут заходить в торговые центры».

По словам чиновника, накануне, 4 февраля, в Кузбасс поступило 14 400 доз вакцины «Спутник V», и с сегодняшнего дня начался развор вакцины на территории региона.