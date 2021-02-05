Новосибирск, , 15:09 — REGNUM Начало испытаний сверхпроводникового авиационного электродвигателя в Новосибирске вызвало реакцию со стороны интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 5 февраля в социальной сети Facebook.

«Война у них гибридная, теперь и двигатели», — пишет Ivan I.

Многие пользователи оказались обрадованы данной новостью. Они отмечают, что даже в условиях коронавирусных издержек в России не перестают заниматься исследованием перспективных двигателей для авиации.

«За Россию очень рада», — написала Янина А.

Некоторые комментаторы отметили, что Россия оказалась в числе немногочисленных стран, которые вообще способны изучать и производить подобного рода двигатели. Они уверены, что Российская Федерация конкурентоспособна в области перспективных технологий.

«Только 3 страны в мире делают авиадвигатели, кроме России. Это США, Британия и Франция. Даже японцы не научились, а Китай даже копии не способен производить», — поделился Роман Т.

Нашлись и те, кто предположил, что новейшие двигатели в перспективе могут быть применены на уже давно всем известных авиалайнерах.

«Самая важная деталь: а самолётик-то под электрическое дело взяли трёхдвигательный! Значит, и Ту-154 может пригодиться!», — считает Владимир Г.

Напомним, 5 февраля в пресс-службе Фонда перспективных исследований сообщили РИА Новости о том, что в Новосибирске начались испытания сверхпроводникового авиационного электродвигателя.