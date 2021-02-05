Джакарта, , 15:04 — REGNUM В индонезийской ассоциации отелей и ресторанов заявили, что 1033 ресторана и гостиничные предприятия в Индонезии навсегда закрылись из-за пандемии, сообщает Antara.

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«С октября 2020 года по настоящее время, по оценкам, от 125 до 150 ресторанов закрываются каждый месяц», — заявил председатель управляющего совета индонезийской ассоциации отелей и ресторанов Сутрисно Ивантоно.

В настоящее время отели и рестораны Индонезии находятся в очень тяжелом положении.

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