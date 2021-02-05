Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM В Петербурге вновь активизировались «фейковые» сайты, незаконно занимающиеся продажей билетов в ведущие театры. Администрация города указывает, что это стало следствием возобновления деятельности учреждений культуры и увеличения допустимой заполняемости залов до 50%.

Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Такие ресурсы маскируются под официальные и предлагают петербуржцам и гостям города приобрести под видом настоящих недействительные билеты или заранее выкупленные билеты со значительной наценкой», — заявляет Смольный.

Например, в декабре 2020 года жительница Ленобласти приобрела на сайте-двойнике одного из городских театров билеты на общую сумму более 12 тыс. рублей. Теперь ей пришлось подать заявление в полицию, комитет по культуре Петербурга будет его поддерживать.

Чтобы побороть сайты-клоны, комитет по культуре создал реестр театров и концертных площадок.

«Перед покупкой следует внимательно изучать название сайта и его структуру. На официальном сайте любого государственного учреждения культуры всегда можно найти информацию о полном и сокращенном наименовании организации, месте нахождения, почтовом адресе, сведения об учредителе и учредительные документы и прочем. Обезопасить себя от возможных подделок и действий мошенников, занимающихся продажей фальшивых билетов, можно только приобретая билеты у официальных распространителей», — предупреждают петербургские чиновники от культуры.