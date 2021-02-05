Петропавловск, Казахстан, , 15:02 — REGNUM Двухэтажное задние автовокзала в Петропавловске выставили на продажу из-за резкого сокращения пассажиропотока, сообщает 5 февраля издание InformBuro.

Здание площадью 1062 кв. метров, подъездные пути и земельный участок площадью 48 соток выставили за 400 млн тенге ($948 тыс.). Директор автовокзала Александр Сысоев сказал, что пассажиропоток сократился в четыре раза.

Он отметил, что у автовокзала нет собственного парка автобусов, а автоперевозчики все чаще закрывают свои маршруты. Кроме того, на маршрутах появилось большое число нелегальных перевозчиков.

Отметим, в настоящее время Северо-Казахстанская область находится в «красной зоне» по распространению коронавируса. В сложившихся условиях междугороднее сообщение закрыто.