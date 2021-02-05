Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM Соединение планет будет доступно в России для наблюдения четыре раза в течение февраля. Лучше всего такие явления будут видны на юге страны, рассказал 5 февраля старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

Обычно в году происходит 19 видимых соединений планет на небе, и на этот месяц их выпало четыре. Первое произойдёт 6 февраля — Венера соединится с Сатурном.

«Регион для наблюдения не так важен. Но чем южнее, тем лучше, мне так кажется. Явления можно увидеть на любой территории на рассветной зорьке», — сказал Железнов ТАСС.

Две самые яркие планеты — Венера и Юпитер — соединятся 11 февраля. Затем 10 февраля Венера сблизится с Меркурием, а 15 февраля — Меркурий с Юпитером.

Почти все планеты сейчас находятся около Солнца, и за их прохождением сложно наблюдать. Солнце встает вместе с ними, потому для наблюдений нужно на рассвете подняться на гору, откуда виден восточный горизонт. Планеты поднимутся прямо перед восходом Солнца.

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