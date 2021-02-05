Черкесск, , 15:01 — REGNUM В Карачаево-Черкесии сократили на 220 мест коечный фонд ковид-госпиталей. Такое решение принято в силу улучшения ситуации по коронавирусу в республике, сообщили в региональном оперативном штабе.

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«В связи с улучшением эпидемиологической ситуации принято решение вывести из резерва 220 коек и вернуть их в в плановую работу для больных с другими заболеваниями», — говорится в сообщении штаба.

Так, будут вновь возвращены к работе в штатном режиме резервный госпиталь на базе Карачаевской ЦГРБ на 150 койко-мест и 70 койко-мест в противотуберкулёзном диспансере. Напомним, ранее в Карачаево-Черкесии было создано 1320 койко-мест в ковидных госпиталях. После возвращения к работе в штатном режиме ряда из них коечный фонд составляет 1100 мест. По данным на 5 февраля, госпитализированы 600 человек, свободными остаются более 45% коек.