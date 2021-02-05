Тюмень, , 15:00 — REGNUM В Тюмени началась проектная подготовка строительству детской областной клинической больницы. Объявлен тендер на подготовку проектной документации на сайте госзакупок. сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно закупочной документации, больница будет рассчитана на 300 коек, а поликлиника, входящая в неё — на 150 посещений в смену. Запланировано три корпуса детской областной больницы — диагностический, операционный и стационар. Кроме того, в состав больницы войдут лаборатория срочных анализов, молочный блок и аптека.

Начальная цена контракта составляет 59,7 млн рублей.